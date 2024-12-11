انتشار أمني مكثف حول السفارة السورية في بغداد

2024-12-11 10:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بوجود انتشار أمني مكثف حول السفارة السورية في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن السفارة السورية في بغداد تشهد منذ مساء أمس، اجراءات أمنية مشددة تضمنت إغلاق الطريق المؤدي إليها في منطقة المنصور.

وأوضح المصدر، أن "قوات حماية السفارات انتشرت بشكل مكثف وأغلقت الطريق كإجراء احترازي تحسباً لأي طارئ".

وأشار إلى أن "هذه التوجيهات صدرت بعد رفع العلم السوري الجديد على مبنى السفارة، ما استدعى تشديد الإجراءات الأمنية ومنع الاقتراب من محيط السفارة مع التأكيد على اليقظة والحيطة".

وفي تطور لاحق، أكد المصدر ذاته، أن "الإجراءات الأمنية تم تخفيفها، صباح اليوم، وأن الوضع الأمني طبيعي ومستقر".

وسط هذه الإجراءات، منعت القوات الأمنية مراسل وكالة شفق نيوز من تصوير الحدث، ما عكس حالة من الحذر الأمني المحيط بالموقع.

وتأتي هذه التطورات بعد أن رفعت السفارة السورية في بغداد العلم السوري الجديد، في خطوة ترمز إلى التغيرات السياسية في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد.