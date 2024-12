2024-12-11 10:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد /عراق اوبزيرفر أكدت وزارة التربية، على أهمية تفعيل مبدأ الثواب والعقاب لتشجيع الإبداع ومعالجة حالات التقصير بما يحقق العدالة التربوية. وشددت الوزارة بحسب وثيقة وردت لـ عراق اوبزيرفر، على “الالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل والدستور العراقي، مع التأكيد على منع العقاب البدني أو النفسي بأي شكل من الأشكال داخل المؤسسات التعليمية”. وأشارت الوزارة إلى …

