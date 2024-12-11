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زحامات طويلة ومرهقة.. بغداد تغص بالمركبات بكرخها ورصافتها

زحامات طويلة ومرهقة.. بغداد تغص بالمركبات بكرخها ورصافتها
زحامات طويلة ومرهقة.. بغداد تغص بالمركبات بكرخها ورصافتها
2024-12-11 10:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر شهدت العاصمة بغداد اليوم الأربعاء، ازدحامات بعضها خارج المعتاد سواء على صعيد الأماكن او طبيعة الازدحام. وجاءت خارطة الازدحامات في بغداد كالاتي: سريع وجسر الدورة لغاية نزلة محمد القاسم طريق الرستمية وسريع القناة عند صعدة محمد القاسم شارع المشتل والشارع القادم من البلديات الى القناة شارع فلسطين بين ساحة ميسلون ونصب الشهيد …

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زحامات طويلة ومرهقة.. بغداد تغص بالمركبات بكرخها ورصافتها

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