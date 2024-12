زحامات طويلة ومرهقة.. بغداد تغص بالمركبات بكرخها ورصافتها

2024-12-11 10:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر شهدت العاصمة بغداد اليوم الأربعاء، ازدحامات بعضها خارج المعتاد سواء على صعيد الأماكن او طبيعة الازدحام. وجاءت خارطة الازدحامات في بغداد كالاتي: سريع وجسر الدورة لغاية نزلة محمد القاسم طريق الرستمية وسريع القناة عند صعدة محمد القاسم شارع المشتل والشارع القادم من البلديات الى القناة شارع فلسطين بين ساحة ميسلون ونصب الشهيد …

