اتحاد الكرة العراقي يعلن مواعيد مباريات الدوري الممتاز ودوري الصالات

2024-12-11 10:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم جدول مباريات الجولة التاسعة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، والتي من المقرر أن تنطلق يوم الأحد، 15 من الشهر الحالي.

وستشهد الجولة إقامة ست مباريات في يومها الأول، حيث يلتقي فريق الفهد بضيفه فريق ميسان، ويواجه فريق الاتصالات نظيره فريق الرمادي.

كما يستضيف فريق الكاظمية فريق مصافي الجنوب، بينما يواجه فريق البيشمركة ضيفه فريق الناصرية، ويستضيف فريق أمانة بغداد فريق الغراف، فيما يلاقي فريق الجولان ضيفه فريق المصافي.

وتتواصل منافسات الجولة في اليوم التالي، (الاثنين)، بإقامة أربع مباريات أخرى، حيث يلتقي فريق الصناعة بضيفه فريق البحري، ويواجه فريق الصناعات الكهربائية نظيره فريق نفط الوسط. كما يستضيف فريق الموصل على ملعبه فريق نادي الحسين، بينما يلاقي فريق غاز الشمال ضيفه فريق عفك.

وفي سياق متصل، تنطلق يوم السبت المقبل، الموافق 14 من الشهر الحالي، منافسات الجولة الثالثة عشرة لدوري المحترفين لكرة الصالات، حيث ستقام ثمان مباريات.

يواجه فريق الجيش فريق الشرقية، ويستضيف فريق الموارد المائية فريق المصافي، بينما يلاقي فريق أمانة بغداد فريق الحشد الشعبي، ويتواجه فريق آليات الشرطة مع فريق الشرطة، كما يلاقي فريق بلدية البصرة فريق دجلة الجامعة، ويواجه فريق نفط الوسط نظيره فريق أوروك.