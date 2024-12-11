اليوم .. ثلاث مباريات في الجولة الـ11 لدوري نجوم العراق

2024-12-11 10:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام، اليوم الأربعاء، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الـ11 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد وأربيل و ميسان.

‏ويواجه فريق نفط ميسان ضيفه فريق نوروز عند الساعة‏ الـ2:30 عصراً على ملعب نفط ميسان.

‏بينما يحتضن ملعب الساحر احمد راضي مباراة فريق الكرخ وضيفه الشرطة عند الساعة الـ 5:00 مساءً.

ويختتم فريقا نادي أربيل وضيفه نادي الكهرباء مباريات اليوم بلقائهما على ملعب فرانسو حريري عند الساعة الـ7:30 مساءً.

وعدلت لجنة المسابقات موعد مباراة فريقي النفط و زاخو ضمن منافسات الجولة الـ11 من المرحلة الأولى للمسابقة لتكون يوم الخميس الموافق الـ 12 كانون الثاني بدلا من يوم الجمعة الـ 13 من الشهر الجاري.