اتحاد المواي تاي يوقع مذكرة تعاون مع نظيره التركي

2024-12-11 11:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوقع الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي، بروتوكول تعاون مشترك مع نظيره التركي لتطوير واقع اللعبة في العراق .وذكر بيان لاتحاد المواي تاي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" البروتوكول تضمن إقامة المعسكرات التدريبية والدورات التدريبية والمشاركة في بطولات الاحتراف التي ينظمها الاتحاد التركي شهرياً، كما تضمن البروتوكول زيارات متبادلة من الاتحادين تخص الجانبين الإداري والفني".وأضاف أن" الاتحاد يسعى من خلال هذا البروتوكول الى تطوير واقع لعبة المواي تاي بالعراق، لاسيما أن الاتحاد التركي للمواي تاي يمتلك قاعدة كبيرة جدا بهذه الرياضة، حيث يمتلك أكثر من 2000 نادٍ متخصص باللعبة ويمتلك مدربين دوليين ومحترفين إضافة الى لاعبين عالميين "، لافتاً الى أن" البروتوكول تضمن التعاون بمستوى التحكيم وتبادل الخبرات بين البلدين".