2024-12-11 11:45:03 - المصدر: واع

بغداد- واع- أحمد سميسميحتفل العراقيون، اليوم الثلاثاء، بالذكرى السابعة ليوم النصر على عصابات داعش الإرهابية، الذي تحقق بفضل جهود القوات العراقية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها.وكالة الأنباء العراقية (واع) استطلعت آراء عدد من الفنانين العراقيين للتعرف على مشاعرهم وانطباعاتهم في هذا اليوم الوطني الخالد.مدير عام دائرة السينما والمسرح ونقيب الفنانين العراقيين جبار جودي قال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "يوم عظيم، يوم تحررت فيه أرض العراق من دنس داعش الإرهابي الذي عاث فسادًا وانهزم أمام بطولات القوات العراقية البطلة، هذا النصر أفرح قلوب العراقيين جميعًا".وأضاف، ان "الفنان العراقي كان دائما داعما للبطولات التي سطرتها قواتنا المسلحة، من خلال أعمال درامية ومسرحية فضحت فكر داعش الإرهابي، إلى جانب الاوبريتات والأناشيد التي كانت تشد من أزر الجيش العراقي".وأشار جودي، إلى أن "العراق اليوم يشهد إنجازات عمرانية، نشاطات ثقافية، وانتعاشا في سوق الفن، مما عزز مكانته بين الدول العربية"، معربا عن "امله بأن يعم الأمن والسلام على عراقنا الحبيب".من جانبه صرح الفنان كاظم القريشي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "يوم النصر ليس كأي يوم؛ إنه انتصار الخير على الشر، حيث استطاع أبناء العراق التخلص من أشرس هجمة عرفها تاريخ العراق المعاصر".وتابع: "بعزيمة أبطال الجيش والشرطة والحشد الشعبي، انتصرنا على الظلام، وبوحدة العراقيين، سنبني الوطن ونعيد الأمل".ولفت، إلى أن "الانتصار يتطلب من الجميع التكاتف ضد كل من يحاول زعزعة أمن البلد، ونبذ التطرف، ونشر السلام والمحبة".بدوره قال الفنان ذو الفقار خضر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "سلاما للأرواح التي ضحت، وشكرًا لكل من تحمل الآلام لتحرير كل شبر من أرض العراق".واوضح: "ونحن نستذكر أيام النصر، نتطلع لعراق مشرق، نودّع فيه المآسي والجراح، شكرا لكل روح طاهرة ساهمت في استعادة العراق لأهله الحقيقيين، كل عام ونحن في انتصار، وكل عام وشهداؤنا خالدون عند ربهم".فيما وصف الفنان علي قاسم الملاك يوم النصر، بانه "أحد أهم الأحداث في تاريخ العراق، حيث تخلص العراقيون من هجمة همجية خلال فترة مظلمة اتسمت بالقتل والترهيب على يد داعش الإرهابي".واردف، انه "بهمة أبطال العراق الذين سطروا أروع قصص التضحيات، حررنا أراضينا وأعدنا للعراق هيبته ومكانته بدماء شريفة ووطنية".وتحدث الفنان محسن الجيلاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "يوم النصر حقق أمنيات العراقيين في وقت كانوا فيه بأمسّ الحاجة لتحقيقها خلال فترة داعش الإرهابية".وأضاف: "لا أخفيك، حينما سمعت نبأ التحرير، انهمرت دموعي دون أن أشعر، حتى الآن، لا أعتقد أن هناك عراقيا يستطيع السيطرة على مشاعره عند استذكار لحظة انتصار الحق على الشر".