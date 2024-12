2024-12-11 11:45:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادوجه قائد قوات الحدود الفريق محمد عبد الوهاب سكر، اليوم الأربعاء، بأخذ الحيطة والحذر وتفعيل الجهد الاستخباراتي.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته (المدى) أن "قائد قوات الحدود تفقد قاطع ألوية الحدود الرابع والخامس عشر ضمن قيادة حدود المنطقة الثانية وذلك في اليوم الرابع من جولته الميدانية على الشريط الحدودي العراقي السوري ، يرافقه قائد حدود المنطقة […]

