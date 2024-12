الموارد المائية في ذي قار: نسبة الأملاح في مياه الأهوار تنخفض بشكل ملحوظ

2024-12-11 11:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن مدير الموارد المائية في ذي قار، هاشم محيبس، عن حصول تحسن ملحوظ في مناسيب مياه الأهوار بعد انخفاض شهدته في الأيام الأخيرة، مما ساعد في تقليص نسبة الأملاح في المياه. وقال محيبس لشبكة أخبار الناصرية إن مناسيب مياه الأهوار شهدت انخفاضاً بلغ 65 سم في الفترة الماضية،...

