جنايات كربلاء: الإعدام لإرهابي قتل بمعاونة زمرته 6 مواطنين في المسيب

2024-12-11 11:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

أصدرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، حكما بالإعدام بحق مجرم ينتمي إلى عصابات إرهابية شارك مع زمرته بقتل ستة أشخاص في قضاء المسيب.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المحكوم شارك بعملية إرهابية استهدفت ستة أشخاص أبرياء بعد عودتهم من حفل زفاف في قضاء المسيب عام 2013 بدوافع إرهابية".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة الثانية /1و2 و3 منه ".



