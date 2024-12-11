الحبس الشديد لرجل الدين العراقي "فاضل البديري" لإدعائة المرجعية

2024-12-11 11:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر قضائي، يوم الأربعاء، أن محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات و غرامة مالية قدرها مليون ونصف دينار عراقي بحق رجل الدين فاضل البديري لإدانته بادعاء المرجعية.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان المدان البديري طلب وتسلم مبالغ مالية من رعايا دول اجنبية يعملون لمصلحته ما من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية للبلاد وقيامه بإصدار بيان لقاء تلك الأموال.

وكان مصدر امني قد افاد في مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، باعتقال رجل دين بتهمة "النصب والاحتيال" في العاصمة بغداد، وتسفيره إلى محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية اعتقلت رجل الدين فاضل البديري في العاصمة بغداد، وسفرته إلى محافظة ذي قار بناءً على أوامر قبض صادرة بحقه".

وأضاف المصدر، أن "البديري مطلوب للقضاء العراقي بتهمة الاحتيال على المواطنين (التقفيص) وفق أحكام المادة 456 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

ويوجد ثلاثة مراجع تقليد للشيعة في العراق بمدينة النجف وابرزهم اية الله على السيستاني، ويأتي بعده اية الله محمد اسحاق الفياض، واية الله بشير النجفي، وهناك آخرون اعلنوا تصديهم للمرجعية إلا انهم لم يلمع نجمهم لغاية الان.