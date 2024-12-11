البيئة تعلن انخفاض نسبة التلوث في الهواء

2024-12-11 12:40:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ آمنة السلامي

أعلنت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، عن انخفاض نسبة التلوث في الهواء، مبينة أن ذلك جاء وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، لؤي المختار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نسب تلوث الهواء الحالية تُعد متوسطة، ونوعية الهواء جيدة إلى حد ما ولا تشكل خطراً كبيراً".

وأضاف، أن "نوعية الهواء ليست ثابتة، فهي متغيرة في أوقات معينة، وقد تشهد تراجعاً طفيفاً في بعض الساعات، لكن بشكل عام فإن حالات التراجع تكون محدودة ولا تستمر سوى لأيام قليلة".

وأشار، إلى أن "هناك تحسناً ملحوظاً في نوعية الهواء مقارنة بالسابق، حيث انخفضت عدد الأيام التي تكون فيها نوعية الهواء غير جيدة"، مبينا أن "هذا التحسن يعود إلى التوجيهات التي أصدرها دولة رئيس الوزراء، والتي استندت إلى أسس علمية وفنية من خلال اللجان المختصة والبيانات المعروضة على مجلس الوزراء".