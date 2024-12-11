القضاء العراقي يحكم بالإعدام بحق إرهابي قتل أشخاصا و المؤبد لمدان باع طفلة

2024-12-11 12:40:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن مجلس القضاء الاعلى، يوم الأربعاء، أن محكمة جنايات كربلاء اصدرت حكما بالإعدام بحق ارهابي شارك مع زمرة من الإرهابيين بقتل ستة أشخاص في قضاء المسيب بمحافظة بابل.

وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان اليوم، أن "الإرهابي شارك بعملية إرهابية استهدفت ستة أشخاص أبرياء بعد عودتهم من حفل زفاف في قضاء المسيب عام 2013 بدوافع ارهابية".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة الثانية /1و2 و3 منه ".

وعلى صعيد آخر قال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالسجن المؤبد و غرامة مالية قدرها 15 مليون دينار عراقي و فق المادة الـ 6 من قانون الاتجار بالبشر بحق مدان أقدم على بيع طفل بمبلغ 4 ملايين دينار عراقي.