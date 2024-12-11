السوداني يصل الى الأردن في زيارة غير معلنة

2024-12-11 12:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم، الى العاصمة الاردنية عمّان في زيارة غير معلنة مسبقاً.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أن رئيس وزراء بلادها جعفر حسان استقبل نظيره العراقي، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة.

في غضون ذلك قال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، إن الأخير التقى في العاصمة الأردنية عمّان الملك عبد الله الثاني بن الحسين، من دون الخوض بمزيد من التفاصيل.

وتأتي زيارة السوداني المفاجئة في ظل الأحداث المتسارعة في المنطقة وخاصة بعد أيام قلائل على اسقاط نظام الاسد في سوريا من قبل الفصائل المسلحة المعارضة.