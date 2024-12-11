2024-12-11 12:50:03 - المصدر: واع

بغداد – واعدعا الحكم الدولي السابق، حازم حسين، لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، إلى اتخاذ موقف حاسم للحد من الأخطاء التحكيمية في دوري نجوم العراق، مؤكداً أهمية الدفاع عن حقوق الحكام وحفظ هيبتهم.وقال حسين لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" الأخطاء التحكيمية في الدوري ما زالت تُثير الجدل، حيث تشهد كل جولة نحو عشرة أخطاء رئيسة تُصحَّح عبر تقنية (الفار)، متسائلاً عن وضع الفرق في حال غياب التقنية".وأشار إلى أن" هذه الأخطاء تعكس تراجعاً في مستوى التحكيم، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من لجنة الحكام من خلال تنظيم محاضرات ودورات عملية لتحسين الأداء وتجنب تفاقم الوضع، الذي قد يؤدي إلى نتائج غير مرضية للكرة العراقية".كما تطرق حسين إلى قضية تأخر أجور الحكام، عاداً ذلك أحد أسباب الضغط النفسي الذي يؤثر في أدائهم. وأكد أن" لجوء الحكام إلى التظاهر أو الاعتصام للمطالبة بمستحقاتهم يقلل من هيبتهم، داعياً اللجنة إلى وقفة جادة لمعالجة جميع المشكلات المادية والفنية بما يسهم في تحسين الواقع التحكيمي الذي يعد أحد أهم الركائز الأساسية لتطوير الكرة العراقية".