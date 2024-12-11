اليوم.. الكرخ يلاقي دربندخان والكهرباء بمواجهة الشرطة في دوري سلة المحترفين

2024-12-11 12:50:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، مباراتان، لحساب دوري المحترفين العراقي لكرة السلة.وتحتضن قاعة الكرخ في بغداد، مواجهة أصحاب الأرض وضيفه دربندخان، فيما ستكون قاعة الشعب المغلقة مسرحاً لقمة الكهرباء والشرطة.وتسبق هاتين المباراتين مواجهتان للفرق ذاتها ضمن منافسات دوري الناشئين المصاحب .



