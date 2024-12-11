انخفاض طفيف بأسعار الدولار في الأسواق العراقية

2024-12-11 12:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الاربعاء (11 كانون الأول 2024)، انخفاضا طفيفا أمام الدينار في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل والبصرة.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن سعر بيع الدولار في الصيرفات سجل 151,000 دينار عراقي، بينما سجل سعر الشراء 150,600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي، وسجل سعر البيع في البصرة 150,500 دينارًا والشراء بـ 150,150 دينارا عراقيا.

وأضاف، أن" أسعار بيع الدولار الأمريكي في مدينة أربيل سجلت 150,500 دينارًا عراقيًا، في حين سجلت أسعار الشراء، 150,350 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار أمريكي".



