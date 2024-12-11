2024-12-11 13:09:04 - المصدر: ايشان

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار والثلوج وانخفاضاً في درجات الحرارة. وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “الطقس ليوم غد الخميس سيكون غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً مع تساقط زخات مطر في المنطقة الشمالية، وتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، ودرجات الحرارة […]

ظهرت المقالة أمطار وثلوج وانخفاض درجات الحرارة في طقس يوم غد الخميس أولاً على ايشان.



