2024-12-11 13:09:04 - المصدر: ايشان

قال المرشد الاعلى في إيران علي خامنئي، يوم الأربعاء، إن ما حدث في سوريا من إسقاط لنظام الاسد وسيطرة الفصائل المسلحة على مقاليد السلطة في البلاد خُطط له في غرف القيادة الأميركية والاسرائيلية. وأضاف الخامنئي في كلمة له: “يجب عدم التردّد في أنّ ما حدث في سوريا، هو نتيجة خطّة أمريكيّة وصهيونيّة مشتركة. نعم، هناك […]

ظهرت المقالة السيد الخامنئي يحدد “المتآمرين” على سوريا: المقاومة ستغطي المنطقة كلها أولاً على ايشان.



