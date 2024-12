2024-12-11 13:25:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةأفادت حكومة تصريف الأعمال السورية، اليوم الأربعاء، بأن الحياة والخدمات عادت تدريجيا لمعظم المحافظات.وذكرت حكومة تصريف الأعمال السورية: أن "الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى معظم المحافظات والمدن مع عودة الخدمات الأساسية، وبدء عودة النازحين من المخيمات على الحدود مع تركيا إلى سوريا".

