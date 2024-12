اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الدوري الممتاز ودوري الصالات

2024-12-11 13:25:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم جدول مباريات الجولة التاسعة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، والتي من المقرر أن تنطلق يوم الأحد، 15 من الشهر الحالي.وستشهد الجولة إقامة ست مباريات في يومها الأول، حيث يلتقي فريق الفهد بضيفه فريق ميسان، ويواجه فريق الاتصالات نظيره فريق الرمادي.كما يستضيف فريق الكاظمية فريق مصافي الجنوب، بينما يواجه فريق […]

