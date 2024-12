عاجل| مصدر مقرب يعلق لعراق أوبزيرفر على الحالة الصحية للمرجع السيستاني

2024-12-11 13:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

النجف/ عراق أوبزيرفر نفى مصدر مقرب من مكتب المرجع الاعلى السيد علي السيستاني في النجف الأشرف الانباء التي تحدثت عن تدهور حالته الصحية. وقال المصدر في حديث لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان جميع ما تتناقله صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي عن تدهور الحالة الصحية للمرجع الاعلى عارية عن الصحة ولا اساس لها. واضاف ان السيد السيستاني بصحة …

