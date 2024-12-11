مدرب الكهرباء يكشف عن تحديات الموسم والإدارة تسعى لاستعادة البريق أمام أربيل

2024-12-11 13:45:03 - المصدر: واع

أربيل – واع – فاضل الحمدانيأكد مدرب فريق الكهرباء، ولي كريم، أن الفريق يمر بظروف صعبة منذ بداية الموسم الحالي من دوري نجوم العراق، مشيراً إلى أن كثرة الإصابات وعدم جاهزية المحترفين أثرت بشكل كبير في النتائج.ويحل فريق الكهرباء مساء اليوم الأربعاء، ضيفاً على أربيل ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.وقال كريم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" اللاعبين المحترفين لم يقدموا أي إضافة تُذكر للفريق على مدى تسع جولات، مما اضطر الجهاز الفني إلى الاعتماد بشكل أساسي على اللاعبين المحليين لتعويض الغيابات".من جانبه، أكد مدير المكتب الإعلامي لنادي الكهرباء، خيام الخزرجي، لـ(واع) أن هدف إدارة النادي لهذا الموسم هو الحفاظ على الصورة الإيجابية التي رسمها الفريق في المواسم السابقة، والتي جعلت منه رقماً صعباً في الدوري العراقي ومحل إشادة المتابعين".وأضاف الخزرجي أن" الإدارة تعمل جاهدة لتعويض النقاط التي ضاعت خلال الجولات الماضية نتيجة للظروف المختلفة التي واجهها الفريق".