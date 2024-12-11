نقيب الفنانين يعلن إنهاء جميع الاستعدادات المتعلقة بالانتخابات النقابية المقبلة

2024-12-11 13:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأكد نقيب الفنانين، جبار جودي العبودي، اليوم الأربعاء، إنهاء جميع الاستعدادات المتعلقة بالانتخابات النقابية المقبلة، مشيرا إلى أبرز المحاور التي تمت مناقشتها خلال الجلسة التي أُقيمت على هامش مهرجان بغداد الدولي للمسرح مع رؤساء فروع النقابة في المحافظات.وقال العبودي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بمناسبة انعقاد مهرجان بغداد الدولي للمسرح، تم استثمار وجود رؤساء فروع النقابة في المحافظات لعقد جلسة حوارية مفتوحة معهم، للوقوف على مشاكلهم والعمل على حلها، فضلاً عن إيجاد سبل لتطوير العمل النقابي على مستوى المقر العام والفروع في مختلف المحافظات".وأكد العبودي، أن "النقابة لن تدخر جهداً في تنظيم الانتخابات المقبلة لمجلس النقابة ، التي ستجرى يوم الجمعة القادم في المحافظات، على أن تليها انتخابات المقر العام في العاصمة بغداد".وأوضح، أن "هذه الجلسة تشكل جزءاً أساسياً من تعزيز التواصل بين نقابة الفنانين، المقر العام وفروعها في المحافظات، حيث تم التطرق إلى القضايا والظروف الخاصة بكل محافظة بما يتناسب مع البيئة الرسمية والاجتماعية والثقافية في كل منطقة".