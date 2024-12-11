الكهرباء تعلن عن خطة لتوفير الوقود للمحطات المغذية بعد نقص إمدادات الغاز الإيراني

2024-12-11 13:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، أن توقف الغاز الإيراني سيستمر لمدة 15 يوماً، فيما بينت أنه تم إجراء مناورة بكميات الغاز الإيراني المدفوع للمنطقة الجنوبية، مبينة أن توقف الغاز الإيراني بسبب الصيانة أفقد المنظومة 6000 ميجا واط.

‏وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "لا تزال محطات الكهرباء متأثرة بتوقف الغاز الايراني المستورد، والمنظومة فاقدة لأكثر من 6000 ميجا واط نتيجة توقف هذا الغاز"، مشيراً إلى أن "هناك أعمال صيانة ستستمر لمدة 15 يوماً داخل الأراضي الإيرانية وبعدها تعود لضخ الغاز بالكميات المطلوبة، وبعد إكمال الصيانة سيكون صعود الغاز تدريجياً".

ولفت إلى أنه "حدث توقف للغاز لمدة أسبوعين عن محافظة بغداد ومحافظات الفرات الأوسط والمنطقة الوسطى والذي بدوره حدد أحمال المحطات وأوقف وحدات توليديّة في محطات إنتاج أخرى مما أثر في ساعات تجهيز الكهرباء"، موضحاً أنه "تم إجراء مناورة بكميات الغاز المدفوع للمنطقة الجنوبية من الغاز المستورد الايراني الذي تبلغ كميته 7 ملايين متر مكعب من أصل 25 مليون متر مكعب".

وتابع: "تم حرف كميات الغاز المدفوعة لصالح محافظة بغداد بالتحديد إلى وحدتين في محطة بسماية وتم تشغيله على الغاز الوطني، لكن لا نزال متأثرين بتراجع وتوقف إطلاق الغاز من قبل الجانب الإيراني"، مبينا أننا "نتابع بشكل كبير مع الإيرانيين إعادة إطلاق الغاز ونعمل بحسب قرارات وتوجيه رئيس الوزراء بأن يزداد التنسيق الأعلى مع وزارة النفط".

وأكد موسى، أن "وزارة النفط تحاول جاهدة أن تعوض عن الغاز المفقود بكازويل على أقل تقدير في المحطات الحاكمة ومحطة بسماية"، مردفاً أن "هناك محاولة لنعبر هذه الأزمة بساعات تجهيز الكهرباء ريثما يعاد ضخ الغاز تدريجياً بعد انتهاء أعمال الصيانة".