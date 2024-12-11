دوري نجوم العراق.. 3 مواجهات اليوم في منافسات الجولة 11

2024-12-11 13:50:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشهد ملاعب بغداد و المحافظات، اليوم الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، ثلاث مواجهات كروية ضمن منافسات الجولة 11 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

ويلتقي في المباراة الاولى فريق نفط ميسان مع ضيفه نوروز عند الساعة 2:30 عصرا على ملعب نفط ميسان، فيما يواجه فريق الكرخ على ملعبه الشرطة عند الساعة الخامسة مساءً.

وفي المباراة الثالثة يحل فريق الكهرباء ضيفاً على أربيل عند الساعة 7:30 مساءً، على ملعب فرانسو حريري الدولي.







