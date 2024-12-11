"تلفريك" جبل "كورك" .. جولة من العمر بأعماق الطبيعة في كوردستان (صور)

2024-12-11 13:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يشتهر جبل كورك في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان بأجوائه الجميلة والخلابة حيث يعد خيارا مثاليا للسياح خاصة مع انخفاض درجات الحرارة.

وقال أيمن محسن (سائح من بغداد) لوكالة شفق نيوز ان "الاجواء في هذا المكان جميلة جدا ولاسيما عند صعود الجبل بواسطة التلفريك والتي هي جولة رائعة يمكن من خلالها الاستمتاع بالمناظر الطبيعية من اسفل الجبل لغاية القمة".

يمتلك المكان العديد من للخدمات السياحية مثل التلفريك الذي يؤخذ السائح الى قمة الجبل وتستغرق هذه العملية نحو 20 دقيقة .

ويعد التلفريك وسيلة آمنة للتنقل.

وقال سمير (سائح من الموصل) لوكالة شفق نيوز، ان "الجبل يمتلك مساحة كبيرة ورائعة و فيه الكثير من الأماكن الترفيهية اضافة الى انها تصبح أجمل مع تساقط الثلوج التي تغطي عموم المنطقة وتحولها الى اللون الابيض".

وأجرت عدسة وكالة شفق نيوز جولة ميدانية الى قمة الجبل بواسطة التلفريك ووثقت المناظر الطبيعية الخلابة.