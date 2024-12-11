2024-12-11 13:55:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال مسؤول حكومي عراقي يوم الأربعاء، إن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الأردن تأتي في إطار حراك للعراق يخص الأوضاع في سوريا.

وقال المسؤول لوكالة شفق نيوز،: إن "زيارة السوداني تتركز على تنسيق المواقف والرؤى العربية والإقليمية خاصة في ظل التغيرات المتسارعة في الملف السوري، وسقوط نظام بشار الأسد.

وأجرى السوداني اليوم الأربعاء زيارة غير معلنة للأردن، التقى فيها عاهل المملكة الملك عبد الله الثاني، حيث جرى بحث التطورات الراهنة في المنطقة، والأحداث على الساحة السورية.

ويخيّم مشهد جديد في سوريا جار العراق مع انتهاء نظام حكم الرئيس بشار الأسد وإعلان فصائل المعارضة المسلحة السيطرة على البلاد، بعد هجوم بدأ على نحو سريع استمر على مدى 11 يوماً، أنهى حكماً دام 24 عاماً، وحقبة استمرت لنحو 6 عقود.

ويتخوف مسؤولون في العراق إزاء التغيير في المشهد السوري، خصوصًا مع سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على مقاليد السلطة، التي تضم عناصر من تنظيمات متطرفة مثل "جبهة النصرة" سابقاً وغيرها.

كما يرتبط ذلك بمخاوف من انتقال تداعيات الصراع السوري إلى الداخل العراقي، عبر تصاعد النشاط المسلح على طول الحدود المشتركة، هذا الأمر دفع بالعراق إلى نشر تعزيزات عسكرية كبيرة.

كما تخشى السلطات العراقية من أن يؤدي سقوط نظام الأسد إلى فراغ أمني قد تستغله تنظيمات متطرفة لتعزيز نفوذها في المنطقة.