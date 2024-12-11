العراق أكبر مستورد للبضائع التجارية الأردنية خلال 11 شهرا

2024-12-11 14:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت غرفة التجارة الأردنية، يوم الأربعاء، أن العراق جاء اولاً من بين الدول المستوردة للبضائع التجارية من الأردن خلال 11 شهرا من العام الحالي 2024.

وقالت الغرفة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراق جاء اولا كأكثر الدول العربية استيرادا من الأردن من حيث قيمة السلع المستوردة خلال 11 شهرا من العام الحالي حيث بلغت 645 مليون دينار أردني، تليه السعودية بـ 108 ملايين دينار أردني، ثم مصر بـ 96 مليون دينار، والإمارات بـ 75 مليون دينار أردني".

ونوهت الغرفة إلى أن، "غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، و للبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها"، مشيرة إلى أن "شهادات المنشأ التي ذهبت للعراق بلغت 2493 شهادة".

وتابعت بالقول إن، " صادرات الغرفة خلال 11 شهرا من العام الحالي 2024، من المنتجات الأجنبية "إعادة تصدير" نحو 693 مليون دينار، والصناعية 270 مليون دينار، والزراعية 177 مليون دينار، والعربية 83 مليون دينار، والبقية لمنتجات أخرى.".

ويساوي الدولار الأمريكي حوالي 70 ديناراً اردنياً.

يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران بعد أن كانت الأردن سوقاً كبيرة له في تسعينيات القرن الماضي خلال فترة الحصار الاقتصادي على البلاد.