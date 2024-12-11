العراق يبحث إنشاء شركة للتمويل التأجيري بمساهمة محلية وخارجية

2024-12-11 14:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

بحث محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، اليوم الأربعاء، مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية، إنشاء شركة للتمويل التأجيري بمساهمة محلية وخارجية.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، استقبل وفداً من مؤسسة التمويل الدولية ضمَّ مدير القطاع المالي للمؤسسة في المنطقة، يوسف حبش، وبلال الزغير الممثل المقيم في العراق ومسؤول الاستثمار المالي ومسؤول القسم الاستشاري".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البنك المركزي العراقي ومؤسسة التمويل الدولية وأهمية التعاون بين المصارف المحلية والمصارف المراسلة بدعم فني من المؤسسة وتطوير المصارف الإسلامية العاملة في العراق، فضلاً عن الإصلاحات المصرفية التي يقوم بها البنك بالتعاون مع الجهات المعنية لاسيما إعادة هيكلة المصارف الحكومية، ودور الشركات الدولية العاملة في هذا المجال (إرنست آند يونغ وأوليفر وايمن)".

وتابع، أن "محافظ البنك المركزي ناقش مقترح إنشاء شركة للتمويل التأجيري بمساهمة محلية وخارجية، وهو أحد الأنظمة الماليّة التي تستخدم لتوفير تمويل للمشروعات والأفراد من دون الحاجة إلى شراء الأصول مباشرة مثل الآلات والمعدات الصناعية، والمركبات والمكاتب والمستودعات، ويدعم هذا المقترح المشروعات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن تمويل ميسَّر ومرن".

وأوضح أن "اللقاء بحث أيضاً أهمية إطلاق مصرف ريادة خلال العام المقبل الذي سيقوم بدعم المشاريع بالقروض الصغيرة والمتوسطة، تطابقاً مع رؤية الحكومة في دعم شريحة الخريجين وأصحاب ريادة الأعمال وتنمية أسواق العمل".