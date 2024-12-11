8 متاجرين بالآثار والمخدرات في بغداد والمثنى بقبضة الأمن والاستخبارات

2024-12-11 14:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، القبض على 8 متاجرين بالآثار والمخدرات في بغداد والمثنى.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد نفذت واجبات منفصلة في العاصمة أسفرت عن الإطاحة بمتهمين اثنين يتاجران بالآثار وبحوزتهما (4) قطع اثرية كانا يرومان بيعها في احدى مناطق العاصمة".

وأضافت أن "مفارزها ألقت القبض على (4) تجار مخدرات بالجرم المشهود شمال بغداد ضبط بحوزتهم مواد مخدرة تم مصادرتها وإحالة المتهمين الى القضاء".

وأوضحت المديرية أنه "وفي عملية منفصلة تمكنت مفارز المديرية في المثنى من القبض على اثنين من تجار ومروجي المواد المخدرة في المحافظة، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق احكام المادة (28) مخدرات، وقد جرى تسليمهما أصوليا إلى الجهات المختصة".



