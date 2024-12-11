السيد الصدر يستنكر توسع الكيان الصهيوني في سوريا ويحذر من الانجرار لفتنة طائفية

2024-12-11 15:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاستنكر زعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، توسع الكيان الصهيوني في سوريا وحذر من الانجرار لفتنة طائفية.وقال السيد الصدر، في تدوينة على منصة "أكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "صمت دولي مطبق إزاء التوغل الصهيوني في الأراضي السورية، ونحن إذ نشجب ونستنكر التوسع الاستعماري الإرهابي للصهاينة بدعم أمريكي، فإننا نحذر من جرّ المنطقة إلى فتنة لا ينتفع منها إلا الثالوث المشؤوم البغيض".وأضاف: "من هنا يجب على الحكومة العراقية أن تتخذ كل التدابير الأمنية اللازمة علىالحدود العراقية غرباً وشرقاً وشمالاً وجنوباً إزاء هذا التصعيد في المنطقة"، لافتاً إلى أنه "على الشعب العراقي عدم الانجرار إلى فتنة طائفية ينتفع منها العدو".وأكد على أنه "ليكن الجميع على قدر المسؤولية الوطنية وحسب توجيهات المراجع الكرامالأحياء منهم والأموات وحسب الحكماء والعقلاء لا حسب الأهواء السياسية الفاسدة، فإلى ذلك نسترعي انتباهكم".



