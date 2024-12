2024-12-11 15:15:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأصدر مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، بياناً يخص اقتحام مبناه من قبل رئيسه المقال عادل عبد السلام حمد سليمان الصميدعي برفقة قوة عسكرية.وذكر بيان للمجلس تلقته (المدى) أنه "يستنكر بشدة التصرف غير المسؤول الذي أقدم عليه عادل عبد السلام حمد سليمان الصميدعي، رئيس المجلس المقال، عبر اقتحام مبنى المجلس برفقة قوة عسكرية من قوة […]

