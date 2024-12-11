الهجرة: الحكومة العراقية اتخذت إجراءات للحد من الهجرة غير الشرعية

2024-12-11 15:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - أحمد الفراجي

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء، أن العراق أصبح من الدول المتقدمة في إطار الميثاق الدولي للهجرة، فيما أشارت الى أن الحكومة العراقية اتخذت عدة إجراءات للحد من الهجرة غير الشرعية.

وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري، في كلمة ألقاها بالنيابة عن وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، خلال المؤتمر العلمي الحادي عشر والدولي الثالث بعنوان "الهجرة واللجوء والتحديات الإنسانية بين المسؤولية الدولية والالتزامات الوطنية"، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مسألة الهجرة واللجوء والتحديات المتعلقة بها بدأت منذ النظام الديكتاتوري السابق، الذي ساعدت ظروفه على قبول اللجوء"، مبينا أن "بعض التحديات المتعلقة باللجوء ما زالت قائمة، حيث تحدثت في الاتحاد الأوروبي بشأن بعض الشباب الذين يحاولون الحصول على اللجوء عبر تقديم ذرائع غير مبررة وغير واقعية، واتهام جهات حكومية بتهم باطلة لغرض الحصول على اللجوء".

وأكد أن "العراق اليوم هو دولة متقدمة في إدارة شؤون الهجرة"، لافتا الى أن "هناك مافيات في بعض الدول تحاول استغلال الشباب الذين يطمحون للهجرة، حيث يتم رميهم على الحدود أو في الغابات، لمواجهة مخاطر الموت كما حدث في بيلاروسيا".

وذكر "بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة العراقية للحد من الهجرة غير الشرعية، أصبح العراق اليوم دولة متقدمة في إطار الميثاق الدولي للهجرة".