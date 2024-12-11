وزير الداخلية يحضر احتفالية قيادة الشرطة الاتحادية ويستذكر فتوى المرجعية الرشيدة

2024-12-11 15:20:01 - المصدر: واع

بغداد – واعحضر وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، احتفالية قيادة الشرطة الاتحادية، فيما استذكر فتوى المرجعية الرشيدة الخالدة على مر العصور.وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "برعاية وحضور وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أقامت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، احتفالية خاصة بذكرى يوم النصر العظيم ويوم الشرطة الاتحادية، بحضور عدد من القادة الأمنيين والضباط والشخصيات".وأضاف البيان، أن "الشمري ألقى كلمة بالمناسبة بارك في مقدمتها لدولة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني وأبناء شعبنا الكريم والقوات الأمنية المسلحة بمسمياتهم المختلفة"، مشيرا الى أن "هذه الذكرى العطرة هي يوم دحر الإرهاب وتحرير التراب الوطني في العاشر من كانون الأول من العام 2017".واستذكر الوزير، بحسب البيان، "فتوى مرجعيتنا الرشيدة بمقام سيدها الإمام السيستاني (دام ظله الوارف) الذي أطلق فتواه الخالدة على مر العصور "فتوى الجهاد الكفائي"، مشيدا بالتضحيات الكبيرة للشهداء الأبرار والجرحى الشجعان في الذود عن تراب هذا الوطن واستقراره ودحر العصابات الإرهابية".وتابع البيان، أن "الاحتفالية تخللتها مجموعة من الفعاليات وتكريم عدد من أسر الشهداء والجرحى والقادة السابقين والمتميزين من الضباط والمنتسبين".