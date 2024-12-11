المشهداني للعلوي: بغداد تحظى بمكانة خاصة عالمية وتاريخية وجغرافية وسياسية وسياحية

2024-12-11 15:25:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، أن بغداد تحظى بمكانة خاصة عالمية وتاريخية وجغرافية وسياسية وسياحية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المشهداني استقبل، اليوم الأربعاء، محافظ بغداد عبد المطلب العلوي"، مبينا أن "اللقاء بحث الواقع الخدمي لمحافظة بغداد والمعوقات التي تحول دون تيسيرها، كما بحث عددا من الملفات المهمة".

وأضاف البيان، ان " المشهداني استمع الى شرح وافٍ حول واقع الخدمات المقدمة والمشاريع المنفذة حتى نهاية عام 2024"، لافتا إلى أن "اللقاء تناول أيضا استعراض اهم المعوقات التي تحول دون تنفيذ عدد من المشاريع".

وأكد المشهداني خلال اللقاء، بحسب البيان، أن "العاصمة بغداد تحظى بمكانة خاصة عالمية وتاريخية وجغرافية وسياسية وسياحية مما يؤهلها الى معاملة مميزة ومستوى خدمات يليق بها خاصة مع اختيارها عاصمة للسياحة العربية لسنة2025م"، واعدا "بتذليل أي معوقات تقع ضمن تشريعات مجلس النواب وبالتعاون مع محافظة بغداد لتقديم كافة أشكال الدعم التشريعي والرقابي للنهوض بواقع الخدمات المقدمة لأهالي العاصمة الكرام".



