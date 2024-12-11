بعد زيارة خاطفة للأردن.. السوداني يعود إلى بغداد

2024-12-11 15:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر عاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الى العاصمة بغداد بعد زيارة قصيرة الى الأردن. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عاد إلى العاصمة بغداد بعد زيارة قصيرة إلى الأردن”. وأضاف، ان “رئيس الوزراء التقى خلال الزيارة الملك عبد الله الثاني”.

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