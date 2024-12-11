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الأول من نوعه.. الحكومة السورية الجديدة تكشف عن تواصلها مع بغداد

الأول من نوعه.. الحكومة السورية الجديدة تكشف عن تواصلها مع بغداد
الأول من نوعه.. الحكومة السورية الجديدة تكشف عن تواصلها مع بغداد
2024-12-11 15:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

دمشق/ متابعة عراق أوبزيرفر كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد البشير، اليوم الأربعاء، عن انه تواصل بالفعل مع الحكومة العراقية، لكنه لم يوضح طريقة وطبيعة هذا التواصل. واضاف في تصريح: “سنضمن حقوق جميع الطوائف في سوريا، وهدفنا إعادة الأمن والاستقرار لكل مدن سوريا وإعادة ملايين اللاجئين السوريين”. وأوضح أن “مجرمي الحرب من نظام بشار …

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الأول من نوعه.. الحكومة السورية الجديدة تكشف عن تواصلها مع بغداد

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