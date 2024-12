الأول من نوعه.. الحكومة السورية الجديدة تكشف عن تواصلها مع بغداد

2024-12-11 15:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

دمشق/ متابعة عراق أوبزيرفر كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد البشير، اليوم الأربعاء، عن انه تواصل بالفعل مع الحكومة العراقية، لكنه لم يوضح طريقة وطبيعة هذا التواصل. واضاف في تصريح: “سنضمن حقوق جميع الطوائف في سوريا، وهدفنا إعادة الأمن والاستقرار لكل مدن سوريا وإعادة ملايين اللاجئين السوريين”. وأوضح أن “مجرمي الحرب من نظام بشار …

