بغداد ترسل 430 مليار دينار لأربيل لسد عجز موازنة الأشهر الأخيرة من العام

2024-12-11 15:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر افاد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، بإرسال مبلغ 430 مليار دينار إلى حكومة إقليم كوردستان. وذكر المصدر، لـ عراق اوبزيرفر، ان “الهدف من التحويل المالي هو سد العجز الحاصل في موازنة الإقليم للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي”. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار الاتفاقات المالية بين الطرفين، وسط استمرار المناقشات حول تنظيم …

