البنك المركزي يقترح إنشاء شركة للتمويل التأجيري

2024-12-11 15:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر ناقش محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الأربعاء، مقترح إنشاء شركة للتمويل التأجيري بمساهمة محلية وخارجية، خلال لقائه بوفد من مؤسسة التمويل الدولية. وقال البنك المركزي في بيان، إن “المحافظ استقبل وفداً من مؤسسة التمويل الدولية ضمَّ مدير القطاع المالي للمؤسسة في المنطقة، يوسف حبش، وبلال الزغير الممثل المقيم في العراق …

