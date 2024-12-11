واع تنشر نتائج قرعة بطولة كأس العراق لكرة القدم
2024-12-11 15:30:02 - المصدر: واع
بغداد - واع - إحسان المرسومي
جرت اليوم الأربعاء، وعلى قاعةِ الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، أحداث المؤتمرِ الفنيّ لقُرعةِ كأس العراق للموسم 2024/2025.
وينطلق الدور الأول للبطولة في السابع عشر من الشهر الحالي، على أن تجري المباريات في ملعب الفريق الأول، فيما ستنطلق الجولة الثانية بعد أسبوع من الجولة الأولى، وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي :
الميناء × الكوفة
أربيل × سامراء
الكاظمية × نفط البصرة
الكهرباء × الرمادي
ديالى × نفط الوسط
النفط × الناصرية
الكرمة × المصافي
كربلاء × الصناعات الكهربائية
الاتصالات × القاسم
الكرخ × أمانة بغداد
الغراف × الصناعة
عفج × ميسان
بيشمركة × الفهد
غاز الشمال× مصافي الجنوب
الجولان × الموصل
الحسين × البحري
جرت اليوم الأربعاء، وعلى قاعةِ الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، أحداث المؤتمرِ الفنيّ لقُرعةِ كأس العراق للموسم 2024/2025.
وينطلق الدور الأول للبطولة في السابع عشر من الشهر الحالي، على أن تجري المباريات في ملعب الفريق الأول، فيما ستنطلق الجولة الثانية بعد أسبوع من الجولة الأولى، وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي :
الميناء × الكوفة
أربيل × سامراء
الكاظمية × نفط البصرة
الكهرباء × الرمادي
ديالى × نفط الوسط
النفط × الناصرية
الكرمة × المصافي
كربلاء × الصناعات الكهربائية
الاتصالات × القاسم
الكرخ × أمانة بغداد
الغراف × الصناعة
عفج × ميسان
بيشمركة × الفهد
غاز الشمال× مصافي الجنوب
الجولان × الموصل
الحسين × البحري