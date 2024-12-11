واع تنشر نتائج قرعة بطولة كأس العراق لكرة القدم

2024-12-11 15:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - إحسان المرسوميجرت اليوم الأربعاء، وعلى قاعةِ الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، أحداث المؤتمرِ الفنيّ لقُرعةِ كأس العراق للموسم 2024/2025.وينطلق الدور الأول للبطولة في السابع عشر من الشهر الحالي، على أن تجري المباريات في ملعب الفريق الأول، فيما ستنطلق الجولة الثانية بعد أسبوع من الجولة الأولى، وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي :الميناء × الكوفةأربيل × سامراءالكاظمية × نفط البصرةالكهرباء × الرماديديالى × نفط الوسطالنفط × الناصريةالكرمة × المصافيكربلاء × الصناعات الكهربائيةالاتصالات × القاسمالكرخ × أمانة بغدادالغراف × الصناعةعفج × ميسانبيشمركة × الفهدغاز الشمال× مصافي الجنوبالجولان × الموصلالحسين × البحري