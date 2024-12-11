انطلاق أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب في بغداد

2024-12-11 15:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت يوم الأربعاء، أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب في دورته الـ61، بالعاصمة العراقية بغداد.

وجرى الاجتماع بحضور رئيس الدورة 61 لمجلس وزراء الصحة العرب، وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، وزير الصحة والسكان المصري خالد عاطف عبد الغفار، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية هيفاء شاكر أبو غزالة، بالإضافة إلى مدير إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية في الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب.

وشارك في الاجتماع أعضاء المكتب التنفيذي، القائم بأعمال سفارة سلطنة عمان في بغداد محمود بن مهنا الخروصي، ووزير الصحة الفلسطيني ماجد عوني أبو رمضان، ومساعد وزير الصحة للشؤون الصحية في قطر صالح علي المري، وسفير الإمارات في بغداد عبد الله بن مطر المزروعي، وسفير مملكة البحرين في بغداد خالد أحمد المنصور، ووكيل وزارة الصحة المساعد للتعاون الدولي في السعودية راكان بن خالد بن دهيش، والوفود المرافقة لهم.

وسيناقش الاجتماع، إعداد القرارات والتوصيات المتعلقة بالأوضاع الإنسانية والصحية في كل من فلسطين، ولبنان، واليمن، والصومال، والسودان.

كما سيبحث الاجتماع تعزيز التعاون العربي لتطوير النظم الصحية في المنطقة، وتوحيد الجهود العربية للنهوض بالواقع الصحي وتطويره، إلى جانب مناقشة بنود أخرى، تمهيداً لطرحها في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب غداً الخميس.