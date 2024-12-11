2024-12-11 16:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - دمشق

أفاد مراسل "بغداد اليوم" في العاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء (11 كانون الثاني 2024)، بأن ما يشاع عن اقتحام المسلحين لمرقد السيدة زينب عليها السلام شرق العاصمة، غير صحيح.

وقال مراسنا، إن" الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام عربية ومحلية عن اقتحام المسلحين لمرقد السيدة زينب عليها السلام، غير دقيقة ولا صحّة لها على الإطلاق".

وأشار إلى، أن" الوضع طبيعي في المرقد الشريف والصلاة تقام فيه بأوقاتها".