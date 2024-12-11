مجلس النجف يصوت على اختيار 9 رؤساء للوحدات الإدارية

2024-12-11 16:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

صوت مجلس محافظة النجف الأشرف، اليوم الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، على اختيار رؤساء 9 وحدات إدارية بالمحافظة.

وقال المجلس في بيان له تلقته "بغداد اليوم"، إنه" عقد اليوم جلسة استثنائية برئاسة رئيس المجلس حسين العيساوي، وصوت على انتخاب (9 ) رؤساء للوحدات الإدارية في المحافظة".

وأضاف، أنه" تم التصويت على اختيار علي عبد خضير كاظم لقضاء النجف، و⁠جعفر عباس كحيل لقضاء الكوفة، وزيد حسين ظاهر لقضاء المناذرة، وزمان منقذ هادي لقضاء المشخاب".

وأشار الى، انه" تم التصويت أيضا على اختيار ⁠حكمت صالح جفات لناحية العباسية، وحيدر ناصر عبد الرضا لناحية الحرية، واسعد عبد الأمير جبر لناحية الحيرة، وصالح لفته عباس لناحية النور، وكاظم جواد كاظم لناحية الشبكة، غيما تم تأجيل التصويت على ناحية (القادسية والحيدرية والرضوية).