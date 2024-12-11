العمليات المشتركة: العراق يعمل مع المجتمع الدولي لملاحقة بقايا داعش الإرهابية

2024-12-11 16:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - محمد الطالبي

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، أن فتوى المرجعية، هي النقطة الرئيسة والتحول في صنع انتصارات العراق على عناصر داعش الإرهابية، فيما أشارت إلى العمل مع المجتمع الدولي لملاحقة بقايا داعش الإرهابية.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "‏الذكرى السابعة لتحرير أرضنا من تنظيم داعش الإرهابي والتي تحققت بتضحيات القوات الأمنية والشعب ودماء الشهداء هي التي صنعت النصر"، مبيناً أن "العمل والجهد الكبيرين والبطولات التي قدمها أبناء شعبنا من القوات الأمنية أسهمت إسهاماً كبيراً في تحرير أرض العراق".

وأضاف أننا "نتمتع الآن بأمن وأمان بجهود القوات الأمنية والإمكانيات والقدرات والتسليح في ضبط الحدود والتعامل مع التحديات، إذ إن القوات الأمنية منذ أيام التحرير والى الآن تلاحق بقايا تنظيم داعش الإرهابي"، مشيراً إلى أن "المجتمع الدولي كان له دور في مجال التنظيم والتدريب والتسليح للقوات الأمنية".

وأكد أن "فتوى المرجعية، هي النقطة الرئيسة والتحول في صنع هذه الانتصارات لذلك نعاهد شعبنا بأن القوات الأمنية مستمرة على نفس المستوى من التدريب والتسليح"، لافتاً إلى أن "العراق يعمل مع المجتمع الدولي لمطاردة وملاحقة ما تبقى من هذه التنظيمات الإرهابية".