الجامعة العربية: التداعيات الصحية والإنسانية في غزة تستدعي استمرار توفير المساعدات الضرورية

2024-12-11 16:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أن التداعيات الصحية والإنسانية في غزة تستدعي استمرار توفير المساعدات الضرورية، فيما بينت أن على الدول العربية الاستمرار بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني.

وقالت الأمين العام المساعد، رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، هيفاء أبو غزالة في كلمة لها خلال انعقاد أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس وزراء الصحة العرب قدم الدعم العاجل في بداية حرب الإبادة التي يشهدها قطاع غزة ومازالت تداعياتها الصحية والإنسانية تستدعي استمرار دعم المجلس لتوفير المساعدات الضرورية للشعب الفلسطيني وحث الدول العربية على استمرار تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني"، لافتة إلى أن "الأوضاع الصحية والإنسانية في العديد من الدول الأعضاء تدعو إلى تكثيف التعاون والتنسيق والتضامن وتوفير الاحتياجات العاجلة لدعم القطاعات الصحية في هذه الدول".

وأضافت أن "المكتب التنفيذي سيتناول الموضوعات الصحية المعروضة صباح غدٍ على الدورة العادية 61 لمجلس وزراء الصحة العرب لاتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها تمهيدا لاعتمادها من الوزراء"، مبينة أنه "تمت مناقشة الموضوعات ورفع مشاريع التوصيات المعروضة أمام الوزراء من قبل أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب التي عقدت أعمالها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 11/ 11 / 2024".

وأوضحت أنه "سيتم عرض موضوع دعم الصحة النفسية تحت بند ما يستجد من أعمال لإعداد استراتيجية عربية لدعم وتعزيز الصحة النفسية"، مشيرة إلى أن "وزير الصحة بدولة فلسطين سيقد عرضاً حول واقع وتحديات القطاع الصحي الفلسطيني".