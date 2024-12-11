وزير العدل يوجه بالإسراع في إعداد المسودة النهائية لتبادل المحكومين مع أذربيجان

2024-12-11 16:25:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

وجه وزير العدل، خالد شواني، اليوم الأربعاء، بالإسراع في إعداد المسودة النهائية لتبادل المحكومين مع أذربيجان.

وذكر قسم الإعلام والاتصال الحكومي بوزارة العدل، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "شواني استقبل في مكتبه الرسمي، سفير جمهورية أذربيجان لدى العراق، نصير ممدوف"، لافتاً إلى أنه "تم التباحث خلال اللقاء حول آليات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات العدلية والقانونية".

وأضاف أن "الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين"، مبيناً أنه "تمت مناقشة استكمال إجراءات عقد اتفاقية لتبادل المحكومين والأطفال المرافقين لأمهاتهم من الجنسيات الأذربيجانية، إضافة إلى توسيع التعاون في المجالات العدلية".

وأكد شواني، بحسب البيان على " رغبة وزارة العدل في التنسيق والعمل المشترك بين البلدين ضمن الأطر القانونية"، موجهاً دائرة العلاقات العدلية بـ"الإسراع في إعداد المسودة النهائية للاتفاقية تمهيداً لتوقيعها".

وأشار البيان إلى أنه "تم التطرق إلى الأوضاع الإنسانية للنزيلات في الأقسام الإصلاحية وجهود الوزارة في تقديم أفضل الخدمات الصحية والإنسانية لهن".

من جانبه، أعرب السفير الأذربيجاني ممدوف عن ‏"سعادته بإتاحة ‏الفرصة لمناقشة ‏الملفات والقضايا المتعلقة بتعزيز العلاقات بين البلدين"، مشيداً بـ"دور الوزير في المتابعة المباشرة للنزيلات داخل الأقسام الإصلاحية".