سينهي مشكلة المياه بالحسينية.. الإعمار تحدد موعد افتتاح مشروع الزهور المركزي

2024-12-11 16:25:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، اليوم الأربعاء، عن موعد افتتاح مشروع ماء الزهور المركزي، فيما بينت أن الصيف القادم سيشهد حلاً لأزمة المياه بمنطقة الحسينية.

وقال المدير العام للمديرية العامة للماء في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، عمار عادل المالكي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع ماء الزهور المركزي أحد أهم المشاريع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، ومن ضمن مشاريع البرنامج الحكومي للمديرية العامة للماء في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة"، لافتاً إلى أن "هذا المشروع مصمم بطاقة 10 آلاف متر مكعب بالساعة لمنطقتي الحسينية والانتصار والمناطق الواقعة شمال العاصمة بغداد".

وأضاف أن "نسبة إنجازه بلغت 92%‎ حيث يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية بالمديرية العامة للماء ويقضي على الشح المائية في المنطقة"، مبيناً أنه "تمت المباشرة بتشغيل تجريبي جزئي بنسبة 50% من المشروع، وحل أزمة الشح المائية لمنطقة الحسينية".

وأشار المالكي إلى أن "بداية 2025 ستشهد تشغيل المشروع بطاقة 100 ‎%‎ وسيفتتح رسمياً في السنة القادمة ليكون حلاً استراتيجياً دائمياً لهذه الأزمة".