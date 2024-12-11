حكومة كوردستان: أوفينا بالتزاماتنا وننتظر من بغداد تمويل رواتب الموظفين

2024-12-11 16:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مجلس وزراء اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، الإيفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليها في مسألة رواتب الموظفين.

وذكر بيان أصدره المجلس بعد عقد جلسته الاعتيادية، اليوم، ورد الى وكالة شفق نيوز، ان "حكومة اقليم كوردستان متواصلة في جهودها مع الحكومة الاتحادية لتوفير المستحقات المالية للموظفين حيث تنتظر إرسال رواتب الشهور 10 و 11 و 12 في أقرب فرصة".

وطالب مجلس الوزراء في الاقليم، نظيره الاتحادي في بغداد بحل مشكلة عجز الرواتب بشكل جذري في جلسته المقبلة التي ستعقد في بغداد يوم غد الخميس وفقا للصلاحيات الممنوحة له ووفق المادة 60 من قانون الموازنة العامة العراقية".

هذا وقرر مجلس الوزراء في اقليم كوردستان ارسال وفد الى بغداد الاسبوع المقبل لبحث تعديل قانون الموازنة العامة.