كورتوا يكشف طبيعة إصابة مبابي: سنفقده نهاية الأسبوع

2024-12-11 16:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، عن الحالة الصحية لزميله بالفريق كيليان مبابي، عقب خروجه مصابا من المباراة خلال مواجهة أتالانتا بدوري ابطال أوروبا التي انتهت بفوز الملكي بـ 3 اهداف مقابل هدفين.

وقال كورتوا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، "كان مبابي يشعر بشد طفيف في العضلة، لكن لا أعتقد أن هناك شيئًا خطيرًا، توقف في اللحظة المناسبة"، مستدركا بالقول "ربما نفقده في نهاية الأسبوع، لكني أعتقد أنه سيكون جاهزًا بعدها".

وأضاف: "كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة على ملعب فريق يتصدر الدوري الإيطالي، وقدم أداءً جيدًا أيضًا في دوري الأبطال، بدأنا المباراة بفرص وأحرزنا الهدف الأول، لكن الأمور أصبحت أصعب قليلاً"، منوها إلى أن "ركلة الجزاء كانت نتيجة سوء الحظ، قمنا بتغيير بعض الأمور في غرفة الملابس، وقدمنا أداءً أفضل في الشوط الثاني، صمدنا أمام محاولاتهم الأخيرة بشكل جيد".

واختتم: "أحيانًا نعاني من البداية الجيدة في الشوطين الأول والثاني، ونتلقى أهدافًا، لكن اليوم كان الوضع مختلفًا، نحن سعداء للغاية بهذا الفوز على ملعب صعب، والآن علينا أن نفعل الشيء نفسه أمام سالزبورج وبريست".

وكان مبابي قد تعرض للإصابة بالدقيقة 35، وشارك بدلا منه البرازيلي رودريجو جويس.

المصدر: وكالات



